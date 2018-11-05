Курс біткоіна може рекордно злетіти - інвестор
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Вартість біткоіна може зрости в кілька разів. Про це заявив блокчейн-інвестор Олівер Айзекс, передає УНН з посиланням на галузеве видання Mycrypter.
Прогноз може здійснитися у разі схвалення криптовалютних фондів (ETF) Комісією з бірж і цінних паперів США (SEC), зазначив блокчейн-інвестор. У результаті створення першого ETF в 2003 році, ціна золота виросла на 300%. Якщо те ж саме станеться з біткоіном, його ціна може також злетіти до 22,5 тис. дол., вважає Айзекс.
“Схвалення біткоінових ETF відкриє шлюзи для нових інвесторів, які принесуть на крипторинок мільярди доларів з такою ж легкістю, з якою вони вкладають гроші в акції та інші традиційні активи”, — зазначив блокчейн-інвестор.
Раніше УНН повідомляв, що в Америці біткоіни вважають “надризиковим активом”.
Україна тим часом продовжує визначатися в питанні регулювання ринку криптовалюти з точки зору законодавства.
У парламенті зареєстровано кілька законопроектів про легалізацію цифрових грошей, і недавно було прийнято рішення об’єднати їх в один документ.
Автором одного із законопроектів про криптовалюту є нардеп від РПЛ Сергій Рибалка (в минулому році його звільнили з посади голови фінансового комітету ВР). Його документ, правда, експерти Bitcoin Foundation назвали безглуздим і популістським.
Більш того, співавтором свого законопроекту про біткоіни Рибалка зробив цивільну дружину Анастасію Байбородіну. І цей вчинок колеги радикала по партії назвали як мінімум “неетичним”.