Курс биткоина может рекордно взлететь - инвестор
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Стоимость биткоина может вырасти в несколько раз. Об этом заявил блокчейн-инвестор Оливер Айзекс, передает УНН со ссылкой на отраслевое издание Mycrypter.
Прогноз может осуществиться в случае одобрения криптовалютных фондов (ETF) Комиссией по биржам и ценным бумагам США (SEC), отметил блокчейн-инвестор. В результате создания первого ETF в 2003 году, цена золота выросла на 300%. Если то же самое случится с биткоином, его цена может также взлететь до 22,5 тыс. долл., считает Айзекс.
"Одобрение биткоиновых ETF откроет шлюзы для новых инвесторов, которые принесут на крипторынок миллиарды долларов с такой же легкостью, с какой они вкладывают деньги в акции и другие традиционные активы", – отметил блокчейн-инвестор.
Ранее УНН сообщал, что в Америке биткоин считают "сверхрисковым активом".
Украина тем временем продолжает определяться в вопросе регулирования рынка криптовалют с точки зрения законодательства.
В парламенте зарегистрировано несколько законопроектов о легализации цифровых денег, и недавно было принято решение объединить их в один документ.
Автором одного из законопроектов о криптовалютах является нардеп от РПЛ Сергей Рыбалка (в прошлом году его уволили с должности председателя финансового комитета ВР). Его документ, правда, эксперты Bitcoin Foundation назвали бессмысленным и популистским.
Более того, соавтором своего законопроекта о биткоинах Рыбалка сделал гражданскую супругу Анастасию Байбородину. И этот поступок коллеги радикала по партии назвали как минимум “неэтичным”.