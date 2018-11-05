Курс биткоина может рекордно взлететь - инвестор

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
09:44 • 13980 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 109090 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 117158 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 155701 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 148457 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138399 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129150 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 174232 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118160 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141703 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Курс биткоина может рекордно взлететь - инвестор

Курс биткоина может рекордно взлететь - инвестор

Киев  •  УНН

 • 6508 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Стоимость биткоина может вырасти в несколько раз. Об этом заявил блокчейн-инвестор Оливер Айзекс, передает УНН со ссылкой на отраслевое издание Mycrypter.

Прогноз может осуществиться в случае одобрения криптовалютных фондов (ETF) Комиссией по биржам и ценным бумагам США (SEC), отметил блокчейн-инвестор. В результате создания первого ETF в 2003 году, цена золота выросла на 300%. Если то же самое случится с биткоином, его цена может также взлететь до 22,5 тыс. долл., считает Айзекс.

"Одобрение биткоиновых ETF откроет шлюзы для новых инвесторов, которые принесут на крипторынок миллиарды долларов с такой же легкостью, с какой они вкладывают деньги в акции и другие традиционные активы", – отметил блокчейн-инвестор.

Ранее УНН сообщал, что в Америке биткоин считают "сверхрисковым активом".

Украина тем временем продолжает определяться в вопросе регулирования рынка криптовалют с точки зрения законодательства.

В парламенте зарегистрировано несколько законопроектов о легализации цифровых денег, и недавно было принято решение объединить их в один документ.

Автором одного из законопроектов о криптовалютах является нардеп от РПЛ Сергей Рыбалка (в прошлом году его уволили с должности председателя финансового комитета ВР). Его документ, правда, эксперты Bitcoin Foundation назвали бессмысленным и популистским.

Более того, соавтором своего законопроекта о биткоинах Рыбалка сделал гражданскую супругу Анастасию Байбородину. И этот поступок коллеги радикала по партии назвали как минимум “неэтичным”.

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