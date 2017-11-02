Курс Bitcoin перевищив 7 тис. дол.

На сайті вказується, на даний момент вартість віртуальної валюти становить 7019,52 (+7,08%), а загальна ринкова капіталізація Bitcoin майже 117 млрд доларів.

Всвою чергу Bitcoin Cash займає зараз третє місце за капіталізацією і коштує 556 доларів (+12,11%).

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Нагадаємо, лише 30 жовтня, курс криптовалюти Bitcoin встановив новий рекордний показник у 6306,58 дол. на торгах.