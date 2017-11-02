Курс Bitcoin превысил 7 тыс. долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Курс криптовалюты Bitcoin установил новый рекордный показатель в 7019,52 дол. на торгах, передает УНН со ссылкой на Coinmarketcap.
На сайте указывается, на данный момент стоимость виртуальной валюты составляет 7019,52 (+7,08%), а общая рыночная капитализация Bitcoin почти 117 млрд долларов.
В свою очередь Bitcoin Cash занимает сейчас третье место по капитализации и стоит 556 долларов (12,11%).
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Напомним, только 30 октября, курс криптовалюта Bitcoin установил новый рекордный показатель в 6306,58 долл. на торгах.