Курс Bitcoin превысил 7 тыс. долл.

На сайте указывается, на данный момент стоимость виртуальной валюты составляет 7019,52 (+7,08%), а общая рыночная капитализация Bitcoin почти 117 млрд долларов.

В свою очередь Bitcoin Cash занимает сейчас третье место по капитализации и стоит 556 долларов (12,11%).

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Напомним, только 30 октября, курс криптовалюта Bitcoin установил новый рекордный показатель в 6306,58 долл. на торгах.