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Курс Bitcoin обновив рекорд

Курс Bitcoin обновив рекорд

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Курс криптовалюти Bitcoin встановив новий рекордний показник у розмірі 9,7 тисяч доларів США, передає УНН з посиланням на “ВВС Україна”.

“Віртуальна валюта біткоїн демонструє рекордне зростання. У понеділок її ціна сягнула 9 700 доларів США”, — йдеться в повідомленні.

Зазначено, що за день вартість криптовалюти зросла на 4,5 відсотків.

Також, як повідомляє видання, зростання криптовалюти викликає дедалі більше занепокоєння міжнародних регуляторів. Зокрема, Китай та Південна Корея, закрили біржі, на яких торгувався біткоїн.

Примітно, що Bitcoin починав 2017 рік на позначці приблизно в тисячу доларів.

Як повідомляв УНН, 26 листопада курс криптовалюти Bitcoin перевищив показник в 9 тисяч доларів.

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