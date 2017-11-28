Курс Bitcoin обновил рекорд

“Виртуальная валюта биткоин демонстрирует рекордный рост. В понедельник ее цена достигла 9700 долларов США”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что за день стоимость криптовалюты возросла на 4,5 процентов.

Также, как сообщает издание, рост криптовалюты вызывает все большее беспокойство международных регуляторов. В частности, Китай и Южная Корея, закрыли биржи, на которых торговался Bitcoin.

Примечательно, что Bitcoin начинал 2017 год на отметке примерно в тысячу долларов.

Как сообщал УНН, 26 ноября курс криптовалюты Bitcoin превысил показатель в 9000 долларов.