Курс Bitcoin обновил рекорд
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Курс криптовалюты Bitcoin установил новый рекордный показатель в размере 9700 долларов США, передает УНН со ссылкой на “ВВС Украина”.
“Виртуальная валюта биткоин демонстрирует рекордный рост. В понедельник ее цена достигла 9700 долларов США”, — говорится в сообщении.
Отмечено, что за день стоимость криптовалюты возросла на 4,5 процентов.
Также, как сообщает издание, рост криптовалюты вызывает все большее беспокойство международных регуляторов. В частности, Китай и Южная Корея, закрыли биржи, на которых торговался Bitcoin.
Примечательно, что Bitcoin начинал 2017 год на отметке примерно в тысячу долларов.
Как сообщал УНН, 26 ноября курс криптовалюты Bitcoin превысил показатель в 9000 долларов.