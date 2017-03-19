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Курди провели у Франкфурті-на-Майні антитурецьку демонстрацію

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. У Франкфурті-на-Майні в суботу курди провели мирну масову акцію проти дій влади Туреччини, повідомляє УНН із посиланням на Deutsche Welle.

Акція відбулася з нагоди курдського нового року. За даними поліції, в ній узяли участь близько 30 тисяч людей. Самі організатори нарахували на 20 тисяч маніфестантів більше.

Демонстранти протестували проти розвитку політичних подій у Туреччині, майбутнього референдуму щодо конституційної реформи та утисків курдів.

 Учасники акції пройшлися центром німецького міста. Головними гаслами були "Ні диктатурі", "Демократія в Туреччині" та "Свободу Курдистану".

Під час демонстрації можна було побачити чимало заборонених символів та фотографій голови "Робітничої партії Курдистану" Абдулли Оджелана. Утім, поліція не вдавалася до конфіскації символів, аби забезпечити мирний перебіг акції.

Нещодавно МВС ФРН надіслало в федеральні землі оновлений список заборонених символів, серед яких також і символіка курдського руху за визволення. На думку курдів, заборона цих символів – те саме, що "заборона курдської ідентичності".

Нагадаємо, 10 березня Управління Верховного комісара ООН із прав людини звинуватило турецьких силовиків у численних випадках загибелі та порушення прав курдів.

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