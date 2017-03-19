Курды провели во Франкфурте-на-Майне антитурецкую демонстрацию

Акция состоялась по случаю курдского нового года. По данным полиции, в ней приняли участие около 30 000 человек. Сами организаторы насчитали на 20 000 манифестантов больше.

Демонстранты протестовали против развития политических событий в Турции, будущего референдума по конституционной реформе и притеснений курдов.

Участники акции прошлись по центру немецкого города. Главными лозунгами были "Нет диктатуре", "Демократия в Турции" и "Свободу Курдистану".

Во время демонстрации можно было увидеть немало запрещенных символов и фотографий главы "Рабочей партии Курдистана" Абдуллы Оджелана. Впрочем, полиция не прибегала к конфискации символов, чтобы обеспечить мирный ход акции.

Недавно МВД ФРГ направило в федеральные земли обновленный список запрещенных символов, среди которых также и символика курдского движения за освобождение. По мнению курдов, запрет этих символов - то же, что "запрет курдской идентичности".

Напомним, 10 марта Управление Верховного комиссара ООН по правам человека обвинило турецких силовиков во многих случаях гибели и нарушении прав курдов.