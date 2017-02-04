Курди і сирійські повстанці анонсували новий наступ на Ракку
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Озброєний альянс сирійської опозиції і курдських формувань "Сили демократичної Сирії" (SDF) оголосив про початок "третьої фази" операції зі звільнення міста Ракка від бойовиків угруповання "Ісламська держава", передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Як заявив представник SDF Талаль Селло, до альянсу приєдналися 750 арабських бійців, навчених інструкторами міжнародної антитерористичної коаліції, очолюваної США. Він, однак, поскаржився на те, що коаліція надала арабським бійцям "занадто мало автотехніки". Як уточнила Роджда Пелатія, яка входить до складу курдського командування SDF, бойові частини потребують танки, важкі кулемети і бронемашини.
Операція зі звільнення Ракка, яку "Ісламська держава" називає своєю столицею, почалася в травні 2016 року за підтримки авіації західної коаліції. У рамках нинішньої фази командування SDF збирається наносити удари по східній частині міста.
На сьогоднішній день в альянс SDF входять близько 30 тисяч бійців, приблизно дві третини з них відносяться до курдських загонів народної самооборони (YPG), визнаним в Туреччині терористичною організацією. У грудні 2016 року президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звинуватив міжнародну коаліцію в підтримці терористів в Туреччині.
У Вашингтоні наголошують, що постачають зброю тільки арабському контингенту SDF. Після приходу до влади президента Дональда Трампа США постачають альянсу також позашляховики. Раніше на допомогу альянсу було направлено близько 500 військовослужбовців США, включаючи спецпризначенців, інструкторів і саперів.