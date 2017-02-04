Курды и сирийские повстанцы анонсировали новое наступление на Ракку

Как заявил представитель SDF Талаль Селло, в альянс присоединились 750 арабских бойцов, обученных инструкторами международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США. Он, однако, пожаловался на то, что коалиция предоставила арабским бойцам "слишком мало автотехники". Как уточнила Роджда Фелатия, которая входит в состав курдского командования SDF, боевые части нуждаются танки, тяжелые пулеметы и бронемашины.

Операция по освобождению Ракка, которую "Исламское государство" называет своей столицей, началась в мае 2016 при поддержке авиации западной коалиции. В рамках нынешней фазы командования SDF собирается наносить удары по восточной части города.

На сегодняшний день в альянс SDF входят около 30 000 бойцов, примерно две трети из них относятся к курдским отрядов народной самообороны (YPG), признанным в Турции террористической организацией. В декабря 2016 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил международную коалицию в поддержке террористов в Турции.

В Вашингтоне отмечают, что поставляют оружие только арабском контингента SDF. После прихода к власти президента Дональда Трампа США поставляют альянса также внедорожники. Ранее на помощь альянса было направлено около 500 военнослужащих США, включая спецназовцев, инструкторов и саперов.