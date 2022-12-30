Куп'янськ знову обстріляв ворог, є поранений - ОВА

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"Сьогодні під ударом окупантів знову Куп'янський район. Біля 11:30 внаслідок ворожого обстрілу в селі Катеринівка загинув 50-річний чоловік. Ще один обстріл міста Куп’янська стався біля 13:00. За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, поранення отримав 70-річний чоловік. Допомогу надали на місці", - повідомив Синєгубов.

Доповнення

Російські окупанти завдали удар по селу на Харківщині, відомо, що є двоє загиблих, ще двоє поранено.