росіяни вдарили по селу на Харківщині: двоє загиблих, двоє поранених - ОП
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Російські окупанти завдали удар по селу на Харківщині, відомо, що є двоє загиблих, ще двоє поранено, повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у п'ятницю, 30 грудня, у Telegram, пише УНН.
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"Харківщина, село Катеринівка. Окупанти завдали удару по населеному пункту. 2 людини загинуло, ще 2 - поранено", 0 повідомив Тимошенко.
На місці працюють екстрені служби, додав він.
Інформація уточнюється.
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