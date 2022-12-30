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росіяни вдарили по селу на Харківщині: двоє загиблих, двоє поранених - ОП

росіяни вдарили по селу на Харківщині: двоє загиблих, двоє поранених - ОП

Київ • УНН

 • 211790 перегляди

КИЇВ. 30 грудня. УНН. Російські окупанти завдали удар по селу на Харківщині, відомо, що є двоє загиблих, ще двоє поранено, повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у п'ятницю, 30 грудня, у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Харківщина, село Катеринівка. Окупанти завдали удару по населеному пункту. 2 людини загинуло, ще 2 - поранено", 0 повідомив Тимошенко.

На місці працюють екстрені служби, додав він.

Інформація уточнюється.

Нагадаємо

Російські окупанти обстріляли Семенівку на Чернігівщині. У місті зникла електроенергія, відомо про одного загиблого.

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