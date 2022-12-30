россияне ударили по селу в Харьковской области: двое погибших, двое раненых - ОП
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Российские оккупанты нанесли удар по селу в Харьковской области, известно, что есть двое погибших, еще двое ранены, сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в пятницу, 30 декабря, в Telegram, пишет УНН.
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"Харьковская область, село Катериновка. Оккупанты нанесли удар по населенному пункту. 2 человека погибли, еще 2 - ранены", - сообщил Тимошенко.
На месте работают экстренные службы, добавил он.
Информация уточняется.
Напомним
Российские оккупанты обстреляли Семеновку в Черниговской области. В городе пропала электроэнергия, известно об одном погибшем.