росіяни обстріляли Семенівку на Чернігівщині: місто без світла, є жертва - ОП
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Російські окупанти обстріляли Семенівку на Чернігівщині. У місті зникла електроенергія, відомо про одного загиблого. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у Telegram, пише УНН.
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«Чернігівщина, місто Семенівка. Окупанти обстріляли населений пункт, імовірно, застосувавши ствольну артилерію. Зафіксовано три прильоти. У місті зникла електроенергія. Наразі відомо про 1 загиблого. Інформація уточнюється», - написав Тимошенко.
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Над Чернігівською областю збили ворожий безпілотник.