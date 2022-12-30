россияне обстреляли Семеновку в Черниговской области: город без света, есть жертва - ОП
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Российские оккупанты обстреляли Семеновку в Черниговской области. В городе пропала электроэнергия, известно об одном погибшем. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в Telegram, пишет УНН.
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«Черниговская область, город Семеновка. Оккупанты обстреляли населенный пункт, предположительно применив ствольную артиллерию. Зафиксировано три прилета. В городе пропала электроэнергия. На данный момент известно об одном погибшем. Информация уточняется», – написал Тимошенко.
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Над Черниговской областью сбили вражеский беспилотник.