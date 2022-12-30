Купянск снова обстрелял враг, есть раненый - ОВА

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"Сегодня под ударом оккупантов снова Купянский район. Около 11:30 в результате вражеского обстрела в селе Катериновка погиб 50-летний мужчина. Еще один обстрел города Купянска произошел около 13:00. По данным Областного центра экстренной медицинской помощи, ранения получил 70-летний мужчина. Помощь оказали на месте", - сообщил Синегубов.

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Российские оккупанты нанесли удар по селу в Харьковской области, известно, что есть двое погибших, еще двое ранены.