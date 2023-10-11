Куп'янськ-Вузловий зазнав ворожого удару з артилерії: снаряд влучив у будинок, двоє поранених
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Російські війська сьогодні завдали удар з артилерії по Куп'янську-Вузловому у Харківській області, відомо про двох поранених цивільних людей, повідомив у вівторок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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"Сьогодні ворог з артилерії обстріляв смт Куп'янськ-Вузловий Куп'янського району. Один з ворожих снарядів влучив у житловий будинок. Зазнали поранення 2 цивільних людей - 72-річна жінка та чоловік 43 років", - зазначив Синєгубов у Telegram.
З його слів, наразі медики надають пораненим допомогу. На місці працюють екстрені служби.
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