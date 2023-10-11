Купянск-Узловой подвергся вражескому удару из артиллерии: снаряд попал в дом, двое раненых
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Российские войска сегодня нанесли удар из артиллерии по Купянску-Узловому в Харьковской области, известно о двух раненых гражданских людях, сообщил во вторник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
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"Сегодня враг из артиллерии обстрелял пгт Купянск-Узловой Купянского района. Один из вражеских снарядов попал в жилой дом. Получили ранения 2 гражданских человека - 72-летняя женщина и мужчина 43 лет", - отметил Синегубов в Telegram.
По его словам, сейчас медики оказывают раненым помощь. На месте работают экстренные службы.
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