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"Купіть оселедця і морочте йому голову" - Пасічник про потенційне призначення його міністром охорони здоров'я

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Ексглава Держлікслужби Михайло Пасічник з гумором і винахідливо відреагував на чутки про можливе призначення його на посаду міністра охорони здоров'я. Пост із коментарем він опублікував на своїй сторінці у Facebook, інформує УНН.

"Купіть оселедця і морочте йому голову" - Пасічник про потенційне призначення його міністром охорони здоров'я

"Сьогодні із подивом дізнався, що я, виявляється, "збираюся" на посаду міністра охорони здоров'я. Смішні люди, ось чесне слово. Пам'ятаєте, що роблять коти, коли їм зайнятися нічим? Так ось, тут ситуація подібна. Великі комбінатори, які займаються віртуальними розстановками членів уряду у своїй голові - займіться краще справою. Якщо заняття котів вам не підходить, вийдіть на вулицю, приберіть лід, купіть у крайньому випадку оселедця і спробуйте поморочити йому голову", - написав Пасічник.

Він також порадив журналістам перевіряти подібну інформацію.

"Особливе прохання до журналістів, схильним до всіх на світі конспірологічних версій: зателефонуйте, уточніть, а не пишіть відверту нісенітницю. І так, я нікуди не збираюся - працюю там, де працюю і щасливий з цього приводу! А найголовніше - будьте всі здорові", - написав він.

Нагадаємо, у ЗМІ з'явилася інформація, що кандидатуру Пасічника розглядають як можливу заміну для чинного міністра Максима Степанова. Як бачимо самі, Пасічник подібну інформацію спростовує.

Як писав УНН, наразі питання про відставку Степанова не стоїть.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Нардеп: про звільнення Степанова говорять тільки ті, хто хоче повернутися до керівництва МОЗ.

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