"Купите селедку и морочьте ей голову" - Пасечник о потенциальном назначении его министром здравоохранения

"Сегодня с удивлением узнал, что я, оказывается, "собираюсь" на должность министра здравоохранения. Смешные люди, вот честное слово. Помните, что делают коты, когда им заняться нечем? Так вот, здесь ситуация та же. Большие комбинаторы, которые занимаются виртуальными расстановками членов правительства в своей голове - займитесь лучше делом. Если занятия котов вам не подходит, выйдите на улицу, уберите лед, купите в крайнем случае селедку и попытайтесь поморочить ей голову", - написал Пасечник.

Он также посоветовал журналистам проверять подобную информацию.

"Особая просьба к журналистам, склонным ко всем на свете конспирологическим версиям: позвоните, уточните, а не пишите откровенную чушь. И да, я никуда не собираюсь - работаю там, где работаю и счастлив по этому поводу! А самое главное - будьте здоровы", - написал он.

Напомним, в СМИ появилась информация, что кандидатуру Пасечника рассматривают как возможную замену для действующего министра Максима Степанова. Как видим сами, Пасечник подобную информацию опровергает.

Как писал УНН, пока вопрос об отставке Степанова не стоит.

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