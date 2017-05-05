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Аналогічні Kyiv Art Week культурні проекти можуть стати щорічними - КМДА

Київ • УНН

 • 10558 перегляди

КИЇВ. 5 травня. УНН. Проекти, аналогічні відкритого з нагоди “Євробачення” Kyiv Art Week, який налічує 23 галереї і знайомить гостей столиці з сучасним мистецтвом, стануть щорічними. Про це на сьогоднішній прес-конференції заявила заступник голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко, передає кореспондент УНН.

Аналогічні Kyiv Art Week культурні проекти можуть стати щорічними - КМДА

“Це дійсно неймовірний проект (Kyiv Art Week - ред.) і я сподіваюся, що він стане щорічним і все більше галерей з різних країн будуть до нього приєднуватися”, — сказала Г.Старостенко.

При цьому вона зазначила, що з бюджету Києва на реалізацію даного проекту из столичного бюджету було виділено близько 4 млн грн.

При цьому куратор Kyiv Art Week Євген Березницький зазначив, що вчора відбулося офіційне відкриття даної локації, яка знаходиться на Поштовій площі.

“Проект зараз складається з 23 галерейних презентацій, у нас беруть участь галереї з 5 країн, 7 галерей приїхали з-за кордону. Це одні з кращих галерей Польщі, Німеччини, Бразилії, 4 галереї з Грузії і є 2 спеціальні проекти, які були реалізовані на основний локації в діловому комплексі “Торонто — Київ”, це спецпроект, котрий називається “Музей приватних колекцій”, який об’єднав в собі найбільш цікаві зразки з приватних колекцій українських меценатів та проект “Резиденція Бірючий”, — сказав Є.Березницький.

Нагадаємо, з 4 по 7 травня, в Києві діятиме найбільший фестиваль сучасного мистецтва Kyiv Art Week, де окрім муніципальних і державних музеїв міста будуть представлені 23 приватні галереї із усього світу.

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