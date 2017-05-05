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Аналогичные Kyiv Art Week культурные проекты могут стать ежегодными - КГГА

Киев • УНН

 • 10558 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Проекты, аналогичные открытого по случаю "Евровидения" Kyiv Art Week, который насчитывает 23 галереи и знакомит гостей столицы с современным искусством, станут ежегодными. Об этом на сегодняшней пресс-конференции заявила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анна Старостенко, передает корреспондент УНН.

Аналогичные Kyiv Art Week культурные проекты могут стать ежегодными - КГГА

"Это действительно невероятный проект (Kyiv Art Week - ред.) и я надеюсь, что он станет ежегодным и все больше галерей из разных стран будут к нему присоединяться", - сказала Г.Старостенко.

При этом она отметила, что из бюджета Киева на реализацию данного проекта из столичного бюджета было выделено около 4 млн грн.

При этом куратор Kyiv Art Week Евгений Березницкий отметил, что вчера состоялось официальное открытие данной локации, которая находится на Почтовой площади.

"Проект сейчас состоит из 23 галерейных презентаций, у нас участвуют галереи из 5 стран, 7 галерей приехали из-за рубежа. Это одни из лучших галерей Польши, Германии, Бразилии, 4 галереи из Грузии и есть 2 специальных проекта, которые были реализованы на основной локации в деловом комплексе "Торонто - Киев", это спецпроект, который называется "Музей частных коллекций", который объединил в себе наиболее интересные образцы из частных коллекций украинских меценатов и проект "Резиденция Бирючий", - сказал Е.Березницький.

Напомним, с 4 по 7 мая, в Киеве будет действовать крупнейший фестиваль современного искусства Kyiv Art Week , где кроме муниципальных и государственных музеев города будут представлены 23 частные галереи со всего мира.

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