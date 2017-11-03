Культовий режисер Девід Лінч відвідає Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Видатний кінорежисер, володар "Золотої пальмової гілки", "Золотого лева" і премії "Сезар" Девід Лінч відвідає Україну, передає УНН.
Візит режисера відбудеться 16-18 листопада.
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В Україні Девід Лінч оголосить про офіційне відкриття українського представництва всесвітнього благодійного фонду David Lynch Foundation.
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Як повідомили у прес-службі фонду, прес-брифінг відбудеться 17 листопада о 10:00 в Київському академічному драматичному театрі на Подолі (Андріївський узвіз, 20Б).