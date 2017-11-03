Культовый режиссер Дэвид Линч посетит Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Выдающийся кинорежиссер, обладатель "Золотой пальмовой ветви", "Золотого льва" и премии "Сезар" Дэвид Линч посетит Украину, передает УНН.
Визит режиссера состоится 16-18 ноября.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Режиссер Дэвид Линч заявил, что уходит из кино
В Украине Дэвид Линч объявит об официальном открытии украинского представительства всемирного благотворительного фонда David Lynch Foundation.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новые серии сериала "Твин Пикс" встретили овациями на Каннском кинофестивале
Как сообщили в пресс-службе фонда, пресс-брифинг состоится 17 ноября в 10:00 в Киевском академическом драматическом театре на Подоле (Андреевский спуск, 20Б).