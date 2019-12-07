Кулпеппер допоміг "Прометею" повернути лідерство в Суперлізі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Баскетболісти “Прометею” перемогли у домашньому поєдинку регулярного чемпіонату Суперліги одного із аутсайдерів чемпіонату “Харківських Соколів”, передає кореспондент УНН.
У першій чверті господарі відправили гостей із Харкова в нокдаун. Даний відрізок став бенефісом гри Ренді Кулпеппера. Захисник зумів відправити в кільце “Соколів” 5 триочкових і набрав 19 очок — 36:12 на користь “Прометею”. Надалі команда з Кам’янського продовжила нарощувати перевагу — 114:77.
Найрезультативнішим та найефективнішим у матчі став Кулпеппер 29 очок. По 17 балів додали Макс Конате і Маєрс.
Зазначимо, що з 9 виграшами в 10 матчах “Прометей” знову зійшов на вершину таблиці, обігнавши “Дніпро” (8 виграшів).
Примітно, що у наступному поєдинку “Прометей” зіграє за два дні саме проти “Дніпра”.