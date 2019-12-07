Кулпеппер помог "Прометею" вернуть лидерство в Суперлиге
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Баскетболисты "Прометея" победили в домашнем поединке регулярного чемпионата Суперлиги одного из аутсайдеров чемпионата "Харьковских Соколов", передает корреспондент УНН.
В первой четверти хозяева отправили гостей из Харькова в нокдаун. Данный отрезок стал бенефисом игры Рэнди Кулпеппер. Защитник сумел отправить в кольцо “Соколов” 5 трехочковых и набрал 19 очков — 36:12 в пользу “Прометея”. В дальнейшем команда из Каменского продолжила наращивать преимущество — 114:77.
Самым и эффективным в матче стал Кулпеппер — 29 очков. По 17 баллов добавили Макс Конате и Майерс.
Отметим, что с 9 выигрышами в 10 матчах “Прометей” снова взошел на вершину таблицы, обогнав “Днепр” (8 выигрышей).
Примечательно, что в следующем поединке “Прометей” сыграет за два дня именно против “Днепра”.