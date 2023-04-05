Кулініч заздалегідь знав про плани рф напасти на Україну з території Криму - ДБР

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"Слідство встановило, що посадовець (Олег Кулініч - ред.) заздалегідь знав про плани росії напасти з тимчасово окупованої території Криму на Україну, але навмисно приховав цю інформацію від керівництва і заборонив відправляти будь-яку документацію з цього приводу до центрального апарату СБУ", - заявила Сап'ян.

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За її словами, Кулініч "свідомо блокував будь-які спроби" повідомити керівництво СБУ та суспільство про реальну ситуацію в регіоні у перші години повномасштабного вторгнення рф в Україну 24 лютого 2022 року. Радниця додала, що колишній посадовець "не вжив жодних заходів" задля захисту державного суверенітету, а також надав вказівку особовому складу покинути місце служби.

"Пізніше він видав штатну зброю людям, які не мали відношення до Служби безпеки України. Окрім цього, посадовець сам покинув місце постійної дислокації та вже 24 лютого виїхав до Києва. На одній із квартир, у якій мешкав Кулініч, слідчі виявили схрон зі зброєю та його документи часів проходження служби в КДБ СРСР. Ймовірно, усе це було підготовлено на випадок окупації Києва та приходу до столиці російських агресорів", - сказала вона.

Нагадаємо

Державне бюро розслідувань повідомило, що завершило розслідування щодо держзради колишнього начальника головного управління СБУ в АР Крим Олега Кулініча.