Кулинич заранее знал о планах рф напасть на Украину с территории Крыма - ГБР

Цитата

"Следствие установило что чиновник (Олег Кулинич - ред.) заранее знал о планах россии напасть с временно оккупированной территории Крыма на Украину, но намеренно скрыл эту информацию от руководства и запретил отправлять любую документацию по этому поводу в центральный аппарат СБУ", - заявила Сапьян.

Детали

По ее словам, Кулинич "сознательно блокировал любые попытки" сообщить руководству СБУ и обществу о реальной ситуации в регионе в первые часы полномасштабного вторжения рф в Украину 24 февраля 2022 года. Советник добавила, что бывший чиновник "не принял никаких мер" для защиты государственного суверенитета, а также дал указание личному составу покинуть место службы.

"Позже он выдал штатное оружие людям, которые не имели отношения к Службе безопасности Украины. Кроме этого чиновник сам покинул место постоянной дислокации и уже 24 февраля выехал в Киев. На одной из квартир, в которой жил Кулинич, следователи обнаружили схрон с оружием и его документы времен прохождения службы в КГБ СССР. Вероятно, все это было подготовлено на случай оккупации Киева и прихода в столицу российских агрессоров", - сказала она.

Напомним

Государственное бюро расследований сообщило, что завершило расследование в отношении госизмены бывшего начальника главного управления СБУ в АР Крым Олега Кулинича.