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Кулинич заранее знал о планах рф напасть на Украину с территории Крыма - ГБР

Кулинич заранее знал о планах рф напасть на Украину с территории Крыма - ГБР

Киев • УНН

 • 896923 просмотра

КИЕВ. 5 марта. УНН. Бывший начальник главного управления СБУ в АР Крым Олег Кулинич, по данным ГБР, заранее знал о планах россии напасть на Украину с территории временно оккупированного полуострова, однако намеренно скрыл эту информацию от центрального аппарата Службы безопасности Украины. Об этом во время брифинга сообщила советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Следствие установило что чиновник (Олег Кулинич - ред.) заранее знал о планах россии напасть с временно оккупированной территории Крыма на Украину, но намеренно скрыл эту информацию от руководства и запретил отправлять любую документацию по этому поводу в центральный аппарат СБУ", - заявила Сапьян.

Детали

По ее словам, Кулинич "сознательно блокировал любые попытки" сообщить руководству СБУ и обществу о реальной ситуации в регионе в первые часы полномасштабного вторжения рф в Украину 24 февраля 2022 года. Советник добавила, что бывший чиновник "не принял никаких мер" для защиты государственного суверенитета, а также дал указание личному составу покинуть место службы.

"Позже он выдал штатное оружие людям, которые не имели отношения к Службе безопасности Украины. Кроме этого чиновник сам покинул место постоянной дислокации и уже 24 февраля выехал в Киев. На одной из квартир, в которой жил Кулинич, следователи обнаружили схрон с оружием и его документы времен прохождения службы в КГБ СССР. Вероятно, все это было подготовлено на случай оккупации Киева и прихода в столицу российских агрессоров", - сказала она.

Напомним

Государственное бюро расследований сообщило, что завершило расследование в отношении госизмены бывшего начальника главного управления СБУ в АР Крым Олега Кулинича.

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