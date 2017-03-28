Куленепробивне скло встановлять біля Ейфелевої вежі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Міська рада Парижу проголосувала за встановлення куленепробивного скла біля Ейфелевої вежі для запобігання терористичним актам, передає УНН з посиланням на Le Figaro.
Як очікується, це унеможливить наїзд автомобілів на пішоходів та інші загрози, зокрема терористичних актів. Така огорожа має бути завершена в другому кварталі 2018 року і коштуватиме 20 мільйонів євро.
Проект передбачає скляну стіну з двох сторін - з боку річки Сени і з боку проспекту Гюстава Еіффела. Інші дві сторони, на якій будуть входи і виходи з великою кількістю контрольних точок, будуть закриті металевими сітками, “відтворюючи профіль Ейфелевої вежі”.
Це “ефективніше, набагато естетичніше, ніж нинішні бар’єри і сприяє поліпшенню якості прийому”, зазначили у мерії Парижа.
Нагадаємо, у грудні минулого року Ейфелеву вежу у Парижі закрили для відвідувачів через страйк.