Пуленепробиваемое стекло установят у Эйфелевой башни

Как ожидается, это сделает невозможными наезд автомобилей на пешеходов и другие угрозы, в том числе террористические акты. Такая ограда должна быть завершена во втором квартале 2018 года и будет стоить 20 млн евро.

Проект предусматривает стеклянную стену с двух сторон - со стороны реки Сены и со стороны проспекта Гюстава Еиффела. Другие две стороны, на которой будут входы и выходы с большим количеством контрольных точек, будут закрыты металлическими сетками, "воспроизводя профиль Эйфелевой башни".

Это "эффективнее, гораздо эстетичнее, чем нынешние барьеры и способствует улучшению качества приема", отметили в мэрии Парижа.

Напомним, в декабре прошлого года Эйфелеву башню в Париже закрыли для посетителей из-за забастовки.