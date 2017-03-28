Пуленепробиваемое стекло установят у Эйфелевой башни
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Городской совет Парижа проголосовал за установление пуленепробиваемого стекла у Эйфелевой башни для предотвращения террористических актов, передает УНН со ссылкой на Le Figaro.
Как ожидается, это сделает невозможными наезд автомобилей на пешеходов и другие угрозы, в том числе террористические акты. Такая ограда должна быть завершена во втором квартале 2018 года и будет стоить 20 млн евро.
Проект предусматривает стеклянную стену с двух сторон - со стороны реки Сены и со стороны проспекта Гюстава Еиффела. Другие две стороны, на которой будут входы и выходы с большим количеством контрольных точек, будут закрыты металлическими сетками, "воспроизводя профиль Эйфелевой башни".
Это "эффективнее, гораздо эстетичнее, чем нынешние барьеры и способствует улучшению качества приема", отметили в мэрии Парижа.
Напомним, в декабре прошлого года Эйфелеву башню в Париже закрыли для посетителей из-за забастовки.