Кулеба звернувся до країн Латинської Америки: закликав взяти приклад з Гватемали у ставленні до війни в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на пресконференції у Гватемалі закликав країни Латинської Америки взяти приклад з Гватемали і зайняти принципову позицію щодо війни росії проти України, передає кореспондент УНН.
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"Деякі країни Латинської Америки вважають, що найкращим способом у цій війні росії проти України залишатися нейтральними. Інші кажуть, що це війна в Європі, і Латинська Америка тут ні при чому. Хтось намагається залишатися друзями і з росією, і з Україною. Я боюся, що це не та війна, де може бути такий підхід. На нашу думку, в інтересах країн Латинської Америки взяти приклад з Гватемали і зайняти принципову позицію - засудити агресію, підтримати Україну", - наголосив Кулеба.
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Міністр попередив, що якщо країна займає будь-яку іншу позицію, це дає більше простору росії для продовження агресії. Він додав, що Київ розуміє, що кожна держава має різні національні інтереси, однак "будь-яка позиція, яка ставить росію в Україні в рівні умови, дає більше переваг росії".
Кулеба підкреслив, що різні міжнародні та внутрішні гравці "уважно спостерігають" за російською агресією, і якщо їй вдасться успішно здійснювати свої злочини на території сусідньої країни, "виникне спокуса наслідувати поведінку" агресора.
"І це призведе до одного на всій земній кулі – більше воєн, більше агресії, більше репресій. Захист України означає відстоювання міжнародного права і відстоювання світового порядку", - зазначив він.
Міністр також подякував країнам регіону, які проголосували за відповідні резолюції Генеральної Асамблеї ООН щодо російської агресії проти України, і закликав підтримати "Формулу миру", запропоновану президентом Зеленським як "шлях до відновлення справедливого та тривалого миру". Крім цього, він закликав підтримати спеціальний трибунал щодо злочинів агресії проти України, як це зробила Гватемала.
Нагадаємо
Гватемала стала першою серед країн Латинської Америки, яка приєднається до основної групи Спеціального трибуналу для покарання росії за злочини агресії проти України.