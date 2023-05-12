Кулеба обратился к странам Латинской Америки: призвал взять пример с Гватемалы в отношении к войне в Украине

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"Некоторые страны Латинской Америки считают, что лучшим способом в этой войне россии против Украины оставаться нейтральными. Другие говорят, что это война в Европе, и Латинская Америка здесь ни при чем. Кто-то пытается оставаться друзьями и с россией, и с Украиной. Я боюсь, что это не та война, где может быть такой подход. По нашему мнению, в интересах стран Латинской Америки взять пример с Гватемалы и занять принципиальную позицию - осудить агрессию, поддержать Украину", - подчеркнул Кулеба.

Детали

Министр предупредил, что если страна занимает любую другую позицию, это дает больше пространства россии для продолжения агрессии. Он добавил, что Киев понимает, что каждое государство имеет разные национальные интересы, однако "любая позиция, которая ставит россию в Украине в равные условия, дает больше преимуществ россии".

Кулеба подчеркнул, что различные международные и внутренние игроки "внимательно наблюдают" за российской агрессией, и если ей удастся успешно совершать свои преступления на территории соседней страны, "возникнет соблазн последовать поведению" агрессора.

"И это приведет к одному на всем земном шаре – больше войн, больше агрессии, больше репрессий. Защита Украины означает отстаивание международного права и отстаивание мирового порядка", - отметил он.

Министр также поблагодарил страны региона, которые проголосовали за соответствующие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по российской агрессии против Украины, и призвал поддержать "Формулу мира", предложенную президентом Зеленским как "путь к восстановлению справедливого и прочного мира". Кроме этого, он призвал поддержать специальный трибунал по преступлениям агрессии против Украины, как это сделала Гватемала.

Напомним

Гватемала стала первой среди стран Латинской Америки, которая присоединится к основной группе Специального трибунала для наказания россии за преступления агрессии против Украины.