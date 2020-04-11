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Кулеба заявив, що "візьме на контроль" захист українських студентів у Польщі у зв'язку з COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. Очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що “бере на контроль” ситуацію з неповнолітніми українськими студентами у Польщі, які, за польськими карантинними обмеженнями, не можуть виходити з дому без супроводу повнолітніх, пише УНН посиланням на повідомлення міністра у Twitter.

“Беру на контроль захист неповнолітніх українських студентів в Польщі... Там карантин, і неповнолітніх випускають з дому лише з батьками чи повнолітніми. А якщо першокурсник живе сам і має вийти в магазин чи аптеку? Наша програма „Захист“ працює, щоб вирішувати ці та інші проблеми”, — написав глава українського зовнішньополітичного відомства.

Нагадаємо, польський омбудсмен Адам Боднар звертався до очільника поліції Люблінського воєводства з проханням врахувати особливість становища неповнолітніх українських студентів та інших неповнолітніх, які проживають без батьків. За його словами, лише у Люблінському воєводстві таких українських студентів — 48 осіб.

“Міський голова Любліна вже звертав увагу очільника поліції на особливість їхнього становища. Поліцейські мають враховувати ці обставини під час виконання своїх обов’язків... Ця ситуація важлива з точки зору дотримання фундаментальних прав і свобод”, — наголосив Адам Боднар.

Беру на контроль захист неповнолітніх українських студентів в Польщі. Там карантин, і неповнолітніх випускають з дому лише з батьками чи повнолітніми. А якщо першокурсник живе сам і має вийти в магазин чи аптеку? Наша програма «Захист» працює, щоб вирішувати ці та інші проблеми.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 11, 2020

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