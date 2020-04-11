Кулеба заявил, что "возьмет на контроль" защиту украинских студентов в Польше в связи с COVID-19

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что “берет на контроль” ситуацию с несовершеннолетними украинскими студентами в Польше, которые, по польским карантинными ограничениями, не могут выходить из дома без сопровождения совершеннолетних, пишет УНН ссылкой на сообщение министра в Twitter.