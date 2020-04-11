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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Кулеба заявил, что "возьмет на контроль" защиту украинских студентов в Польше в связи с COVID-19

Киев  •  УНН

 • 14555 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что “берет на контроль” ситуацию с несовершеннолетними украинскими студентами в Польше, которые, по польским карантинными ограничениями, не могут выходить из дома без сопровождения совершеннолетних, пишет УНН ссылкой на сообщение министра в Twitter.

“Беру на контроль защиту несовершеннолетних украинских студентов в Польше... Там карантин, и несовершеннолетних выпускают из дома только с родителями или совершеннолетними. А если первокурсник живет сам и должен выйти в магазин или аптеку? Наша программа „Защита“ работает, чтобы решать эти и другие проблемы”, — написал глава украинского внешнеполитического ведомства.

Напомним, польский омбудсмен Адам Боднар обращался к главе полиции Люблинского воеводства с просьбой учесть особенность положения несовершеннолетних украинских студентов и других несовершеннолетних, проживающих без родителей. По его словам, только в Люблинском воеводстве таких украинских студентов — 48 человек.

“Мэр Люблина уже обращал внимание главы полиции на особенность их положения. Полицейские должны учитывать эти обстоятельства при исполнении своих обязанностей... Эта ситуация важна с точки зрения соблюдения фундаментальных прав и свобод”, — отметил Адам Боднар.

Беру на контроль защиту несовершеннолетних украинских студентов в Польше. Там карантин, и несовершеннолетних выпускают из дома только с родителями или совершеннолетними. А если первокурсник живет сам и должен выйти в магазин или аптеку? Наша программа “Защита” работает, чтобы решать эти и другие проблемы.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 11, 2020

Украинские Национальные Новости

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