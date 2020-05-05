Кулеба запропонував голові МЗС ФРН встановити в Німеччині пам`ятник українцям
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час телефонної розмови 4 травня з німецьким колегою Хайко Маасом порушив питання спорудження у Берліні монументу українцям, загиблим у Другій світовій війні. Про це Кулеба написав у своєму Twitter, передає УНН.
"Світ невдовзі відзначатиме 75-ту річницю завершення Другої світової війни у Європі. У розмові з німецьким колегою я порушив питання спорудження у Берліні монументу українцям, загиблим у Другій світовій війні. Такий монумент був би гідним вшануванням їхньої пам’яті", - написав Кулеба.
Також, з його слів, у розмові міністри погодились, що активізація Нормандського формату на рівні міністрів — це позитив.
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"Важливо продовжувати розмову, аби досягати результатів. Ми обговорили кроки, необхідні для втілення рішень Паризького саміту і руху до саміту у Берліні", - додав голова МЗС.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) у четвер, 30 квітня, після відеоконференції міністрів закордонних справ у “нормандському форматі" анонсував наступну зустріч в травні.
Додамо, що у Берліні планується проведення зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки". Проте, за словами Кулеби, "встановлювати конкретний час її проведення наразі зарано".