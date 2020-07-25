Кулеба закликає міжнародну спільноту посилити тиск на РФ через окупацію та мілітаризацію Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Тиск на Росію через окупацію Криму слід посилити, адже окупанти все частіше порушують права людини та проводять мілітаризацію півострова. Про це до річниці ухвалення США Кримської декларації написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє УНН.
“Сьогодні виповнюється 2 роки з оголошення Кримської декларації Майкла Помпео. Цей історичний документ чітко зафіксував: США ніколи не визнають спробу Росії анексувати Крим і готові дотримуватися політики невизнання допоки територіальна цілісність України не буде відновлена”, — написав міністр.
Він подякував США, за підтвердження політики несприйняття окупації Криму.
“Москва вже втратила шанси на успіх спроб нормалізувати незаконну окупацію Криму. Водночас, наростаючі порушення прав людини і мілітаризація Криму вимагають посилення тиску на Кремль, аби він завершив окупацію та повернув тимчасово окупований півострів Україн”, — написав очільник зовнішньополітичного відомства.
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Москва вже втратила шанси на успіх спроб нормалізувати незаконну окупацію Криму. Водночас, наростаючі порушення прав людини і мілітаризація Криму вимагають посилення тиску на Кремль, аби він завершив окупацію та повернув тимчасово окупований півострів Україні. 3/3#КримЦеУкраїна— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 25, 2020