Кулеба закликає міжнародну спільноту посилити тиск на РФ через окупацію та мілітаризацію Криму

“Сьогодні виповнюється 2 роки з оголошення Кримської декларації Майкла Помпео. Цей історичний документ чітко зафіксував: США ніколи не визнають спробу Росії анексувати Крим і готові дотримуватися політики невизнання допоки територіальна цілісність України не буде відновлена”, — написав міністр.

Він подякував США, за підтвердження політики несприйняття окупації Криму.

“Москва вже втратила шанси на успіх спроб нормалізувати незаконну окупацію Криму. Водночас, наростаючі порушення прав людини і мілітаризація Криму вимагають посилення тиску на Кремль, аби він завершив окупацію та повернув тимчасово окупований півострів Україн”, — написав очільник зовнішньополітичного відомства.

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Москва вже втратила шанси на успіх спроб нормалізувати незаконну окупацію Криму. Водночас, наростаючі порушення прав людини і мілітаризація Криму вимагають посилення тиску на Кремль, аби він завершив окупацію та повернув тимчасово окупований півострів Україні. 3/3#КримЦеУкраїна