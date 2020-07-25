Кулеба призывает международное сообщество усилить давление на РФ через оккупацию и милитаризацию Крыма

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 32225 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 101753 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 106639 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 133659 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110679 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131425 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102073 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102586 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104428 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102057 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Кулеба призывает международное сообщество усилить давление на РФ через оккупацию и милитаризацию Крыма

Киев  •  УНН

 • 17190 просмотра

КИЕВ. 25 июля. УНН. Давление на Россию из-за оккупации Крыма следует усилить, ведь оккупанты все чаще нарушают права человека и проводят милитаризацию полуострова. Об этом к годовщине принятия США Крымской декларации написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает УНН.

"Сегодня исполняется 2 года с объявления Крымской декларации Майкла Помпео. Этот исторический документ четко зафиксировал: США никогда не признают попытку России аннексировать Крым и готовы придерживаться политики непризнания пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена", - написал министр.

Он поблагодарил США за подтверждение политики неприятие оккупации Крыма.

"Москва уже потеряла шансы на успех попыток нормализовать незаконную оккупацию Крыма. В то же время, нарастающие нарушения прав человека и милитаризация Крыму требуют усиления давления на Кремль, чтобы он завершил оккупацию и вернул временно оккупированный полуостров Украине", - написал глава внешнеполитического ведомства.

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Москва уже потеряла шансы на успех попыток нормализовать незаконной оккупации Крыма. В то же время, нарастающие нарушения прав человека и милитаризация Крыму требуют усиления давления на Кремль, чтобы он завершил оккупацию и вернул временно оккупированный полуостров Украине. 3/3 # КримЦеУкраина

- Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 25, 2020

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