Кулеба закликав світ визнати геноцидом депортацію кримських татар

Так, міністр нагадав, що 77 років тому сталінський режим за лічені дні силоміць вивіз у віддалені райони Центральної Азії та Сибіру понад 200 тисяч кримських татар.

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“Міністерство закордонних справ, як ви знаєте, системно працює над визнанням цього злочину сталінського режиму, і тому сьогодні я користуюся цією нагодою, аби вкотре звернутися до міжнародної спільноти із закликом засудити цей злочин тоталітарного комуністичного режиму та визнати депортацію тим, чим вона насправді була — геноцидом кримськотатарського народу”, — наголосив Кулеба.

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Так, у цей день, 18 травня, відзначають День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

До роковин спільну заяву оприлюднили міністри закордонних справ Люблінського трикутника — України, Литви та Польщі.

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“18 травня — одна з найтрагічніших дат минулого століття. Депортація десятків тисяч кримських татар сталінським режимом поставила цей народ на межу повного знищення... Київ, Вільнюс та Варшава докладатимуть усіх зусиль для поширення історичних фактів та забезпечення їх належної міжнародної оцінки на сучасному етапі”, — наголосили міністри.

Зазначається, що через понад 70 років після цього жахливого злочину, наше покоління стало очевидцем повторення подій минулого: тимчасова окупація Криму Росією призвела до нових репресій проти кримськотатарського народу.

“Ці дії Росії як країни-окупанта є неприйнятними в сучасному світі, а тому вимагають адекватної реакції міжнародного співтовариства. Найефективнішою відповіддю стане деокупація Кримського півострова”, — йдеться в заяві.

Зі слів дипломатів, уряди України, Литви та Польщі разом з партнерами продовжуватимуть працювати над відновленням поваги до міжнародного права та суверенного контролю України над Кримом.

“Саміт міжнародної Кримської платформи, який має відбутися в Києві 23 серпня 2021 року, покликаний зіграти важливу роль у консолідації наших зусиль. Ми розраховуємо на розробку чіткого плану дій світової спільноти щодо наближення деокупації українського Криму та відновлення прав кримських татар. Ми переконані, що наші спільні зусилля та міжнародна солідарність сприятимуть звільненню Криму від російської окупації, а також відновленню прав і свобод кримськотатарського народу в українському Криму”, — наголосили міністри.

Із заявою виступило також і МЗС Туреччини. "Через 77 років після заслання кримськотатарські турки зазнають труднощів, спричинених незаконною анексією Криму. Туреччина і надалі буде стояти поруч зі своїми родичами в їхній боротьбі за подолання їх невдоволення, за досягнення миру і процвітання і за захист своєї ідентичності", - сказано у заяві.

Додамо

Архів СБУ оприлюднив фото кримських татар, розстріляних за спротив більшовикам.