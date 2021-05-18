Кулеба призвал мир признать геноцидом депортацию крымских татар

Так, министр напомнил, что 77 лет назад сталинский режим за считанные дни силой вывез в отдаленные районы Центральной Азии и Сибири более 200 тысяч крымских татар.

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"Министерство иностранных дел, как вы знаете, системно работает над признанием этого преступления сталинского режима, и поэтому сегодня я пользуюсь случаем, чтобы еще раз обратиться к международному сообществу с призывом осудить это преступление тоталитарного коммунистического режима и признать депортацию тем, чем она на самом деле была - геноцидом крымскотатарского народа", - подчеркнул Кулеба.

Детали

Так, в этот день, 18 мая, отмечают День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

К годовщине совместное заявление обнародовали министры иностранных дел Люблинского треугольника - Украины, Литвы и Польши.

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"18 мая - одна из самых трагических дат прошлого века. Депортация десятков тысяч крымских татар сталинским режимом поставила народ на грань полного уничтожения... Киев, Вильнюс и Варшава будут прилагать все усилия для распространения исторических фактов и обеспечения их надлежащей международной оценки на современном этапе", - отметили министры.

Отмечается, что через 70 лет после этого ужасного преступления, наше поколение стало свидетелем повторения событий прошлого: временная оккупация Крыма Россией привела к новым репрессиям против крымскотатарского народа.

"Эти действия России как страны-оккупанта неприемлемы в современном мире, а потому требуют адекватной реакции международного сообщества. Эффективной ответом станет деоккупация Крымского полуострова", - говорится в заявлении.

По словам дипломатов, правительства Украины, Литвы и Польши вместе с партнерами будут продолжать работать над восстановлением уважения к международному праву и суверенного контроля Украины над Крымом.

"Саммит международной Крымской платформы, который должен состояться в Киеве 23 августа 2021 года, призван сыграть важную роль в консолидации наших усилий. Мы рассчитываем на разработку четкого плана действий мирового сообщества по приближению деоккупации украинского Крыма и восстановлению прав крымских татар. Мы убеждены, что наши совместные усилия и международная солидарность будут способствовать освобождению Крыма от российской оккупации, а также восстановлению прав и свобод крымскотатарского народа в украинском Крыму", - отметили министры.

С заявлением выступило также и МИД Турции. "Через 77 лет после ссылки крымскотатарские турки испытывают трудности, вызванные незаконным аннексией Крыма. Турция и в дальнейшем будет стоять рядом со своими сородичами в их борьбе за преодоление их недовольства, за достижение мира и процветания и за защиту своей идентичности", - говорится в заявлении.

Добавим

Архив СБУ обнародовал фото крымских татар, расстрелянных за сопротивление большевикам.