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Кулеба задоволений нервовою реакцією Лаврова на “Кримську платформу”

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба задоволений нервовою реакцією свого російського візаві Сергія Лаврова на ініціативу “Кримська платформа”. Про це дипломат сказав на брифінгу у п’ятницю, передає кореспондент УНН.

Цитата:

“Вчора Сергій Лавров, міністр закордонних справ Російської Федерації, незаконно відвідав український Крим. Там він зробив низку гнівних заяв про "Кримську платформу”, назвав її шабашем, збіговиськом. Я не буду приховувати: задоволений цією нервовою реакцією“, — сказав Кулеба.

“Як казав Махатма Ганді, спочатку вони вас ігнорують, потім вони з вас сміються, потім починають з вами боротись, а потім ви перемагаєте. РФ вже успішно здолала перші дві стадії, і перебуває на третій — активно з нами бореться. А четверта стадія обов’язково буде. Це буде стадія української перемоги і повернення українського Криму”, — додав міністр.

Додамо

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 12 серпня прибув до окупованого Криму, де мав зустрітись з учасниками молодіжного форуму “Таврида” в Судаку. Там Лавров поспілкувався з учасниками заходу. Зокрема, він зробив низку заяв щодо “Кримської платформи”.

Коментуючи візит російського міністра, голова зовнішньополітичного відомства України зазначив, що саміт “Кримської платформи” відбудеться за будь-якої погоди.

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