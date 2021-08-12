Це ще "камені з неба" не падали: Кулеба прокоментував візит Лаврова до Криму і його заяви про українську ініціативу

Цитата

“Навіть злива — проти російських окупантів, і це ще „камені з неба“ не почали падати. А от саміт Кримської платформи відбудеться за будь-якої погоди”, — зазначив український дипломат, коментуючи інформацію про те, що Лавров приїхав до Криму, однак через зливу на півострові його плани довелось скоригувати.

Візит Лаврова до Криму

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 12 серпня прибув до окупованого Криму, де мав зустрітись з учасниками молодіжного форуму “Таврида” в Судаку.

За даними ЗМІ, організатори форуму відзначили, що злива завадила провести для Лаврова екскурсію по “Тавриді”.

Уже в Криму Лавров поспілкувався з учасниками заходу. Зокрема, він заявив, що в ході “Кримської платформи” Захід “буде продовжувати пестити неонацистські, расистські настрої сучасної української влади”.

Що було раніше

Напередодні Кулеба повідомив про те, що ще один європейський партнер підтвердив участь в установчому саміті “Кримської платформи”, що відбудеться в Києві 23 серпня. Наразі загальна кількість учасників заходу зросла до 38.

Додамо

Кримська платформа — дипломатична ініціатива України, у перспективі — міжнародний координаційний механізм для повернення питання Криму до порядку денного, захисту прав людини в Криму та сприяння деокупації півострова.

26 лютого 2021 року Володимир Зеленський підписав Указ “Про окремі заходи, спрямовані на деокупацію та реінтеграцію тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя”, яким постановив утворити Організаційний комітет з підготовки та проведення в Україні установчого Саміту Кримської платформи. Згідно з документом, МЗС забезпечує координацію участі України в діяльності Кримської платформи. Головою Організаційного комітету з підготовки установчого Саміту Кримської платформи є міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Очікується, що Кримська платформа буде представлена у Парламентській асамблеї Ради Європи. Датою проведення установчого Саміту визначено 23 серпня 2021 року, за його підсумками може бути прийнята декларація.