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Кулеба доволен нервной реакцией Лаврова на "Крымскую платформу"

Кулеба доволен нервной реакцией Лаврова на "Крымскую платформу"

Киев  •  УНН

 • 20507 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба доволен нервной реакцией своего российского визави Сергея Лаврова на инициативу "Крымская платформа". Об этом дипломат сказал на брифинге в пятницу, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Вчера Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации, незаконно посетил украинский Крым. Там он сделал ряд гневных заявлений о "Крымской платформе", назвал ее шабашем, сборищем. Я не буду скрывать: доволен этой нервной реакцией", - сказал Кулеба.

"Как говорил Махатма Ганди, сначала они вас игнорируют, потом они с вас смеются, потом начинают с вами бороться, а потом вы побеждаете. РФ уже успешно преодолела первые две стадии, и находится на третьей - активно с нами борется. А четвертая стадия обязательно будет. Это будет стадия украинской победы и возвращения украинского Крыма", - добавил министр.

Добавим

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 12 августа прибыл в оккупированный Крым, где должен был встретиться с участниками молодежного форума "Таврида" в Судаке. Там Лавров пообщался с участниками мероприятия. В частности, он сделал ряд заявлений относительно "Крымской платформы".

Комментируя визит российского министра, глава внешнеполитического ведомства Украины отметил, что саммит "Крымской платформы" состоится при любой погоде.

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