Кулеба: з-за грат за кордоном цього року вдалося звільнити понад 1600 українців
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Протягом 2020 року після втручання українських консулів, понад 1600 українських громадян вдалось звільнити з-за грат за кордоном. Про це сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в рамках Конференції керівників закордонних дипломатичних установ-2020, передає УНН.
"У нас є чим похвалитися цього року… Віталій Марків повернувся додому. Окрім нього, ми повернули з-за грат з усього світу 30 громадян з таких дуже резонансних відомих кейсів, які потрапляли на шпальти новин. Але також є ще одна цифра, якою ми пишаємося. Після втручання українських консулів понад 1600 наших громадян були звільнені з-за грат за кордоном. Це ті історії, які не потрапляли у новини і у соцмережі, але це конкретні врятовані долі українців і возз’єднані сім’ї", - сказав міністр.
Нагадаємо, станом на 1 жовтня поточного року за кордоном були затримані 11 968 громадян України.