Кулеба: из-за решетки за рубежом в этом году удалось освободить более 1600 украинцев

"У нас есть чем похвастаться в этом году... Виталий Маркив вернулся домой. Кроме него, мы вернули из-за решетки со всего мира 30 граждан из таких очень резонансных известных кейсов, которые попадали на страницы новостей. Но также есть еще одна цифра, которой мы гордимся. После вмешательства украинских консулов более 1600 наших граждан были освобождены из-за решетки за рубежом. Это те истории, которые не попадали в новости и в соцсети, но это конкретные спасенные судьбы украинцев и воссоединенные семьи", - сказал министр.

Напомним, по состоянию на 1 октября текущего года за рубежом были задержаны 11 968 граждан Украины.