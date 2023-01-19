Кулеба вперше зідзвонився з новим головою МЗС Ізраїлю: говорили про спільні загрози безпеці та допомогу

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"Під час нашої першої телефонної розмови Елі Коен і я обговорили співпрацю в межах міжнародних організацій, способи протидії спільним загрозам безпеці. Міністр Коен засудив російську агресію проти України, підтвердив плани Ізраїлю щодо збільшення гуманітарної допомоги та допомоги в інших галузях", - написав Кулеба у Twitter.

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Як повідомляли ізраїльські ЗМІ, те, що новий уряд Ізраїлю заявив, що перегляне свою політику щодо України, а новий міністр закордонних справ країни Елі Коен припустив, що Ізраїль "менше говоритиме" про війну, поряд із телефонною розмовою між Коеном та його російським колегою сергієм лавровим нібито призвело до відкладення телефонної розмови між міністром закордонних справ Ізраїлю та його українським колегою Дмитром Кулебою.

При цьому посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук зазначив, що телефонну розмову між головами МЗС України Дмитром Кулебою та Ізраїлю Елі Коеном було відкладено через "технічні проблеми".