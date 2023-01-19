Кулеба впервые созвонился с новым главой МИД Израиля: говорили о совместных угрозах безопасности и помощи

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"Во время нашего первого телефонного разговора Эли Коэн и я обсудили сотрудничество в рамках международных организаций, способы противодействия общим угрозам безопасности. Министр Коэн осудил российскую агрессию против Украины, подтвердил планы Израиля по увеличению гуманитарной помощи и помощи в других областях", - написал Кулеба в Twitter.

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Как сообщали израильские СМИ, то, что новое правительство Израиля заявило, что пересмотрит свою политику в отношении Украины, а новый министр иностранных дел страны Эли Коэн предположил, что Израиль "меньше будет говорить" о войне, наряду с телефонным разговором между Коэном и его российским коллегой сергеем лавровым якобы привело к отложению телефонного разговора между министром иностранных дел Израиля и его украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

При этом посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук отметил, что телефонный разговор между главами МИД Украины Дмитрием Кулебой и Израиля Эли Коэном был отложен из-за "технических проблем".