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Кулеба та Резніков спільною заявою закликали надати Україні танки

Київ • УНН

 • 717263 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр оборони України Олексій Резніков зробили спільну заяву щодо нагальності посилення оборонних спроможностей України, зокрема, звернувшись до іноземних держав з приводу постачання танків - через приєднання до ініціативи створення міжнародної танкової коаліції на підтримку України. Звернення розміщено на сайті МЗС України, пише УНН.

Кулеба та Резніков спільною заявою закликали надати Україні танки

Цитата

"Однією з особливо гострих та найбільш невідкладних потреб ЗСУ сьогодні є покращення їхньої забезпеченості сучасною броньовою технікою та посилення їхніх вогневих та маневрених спроможностей за допомогою танків західних зразків, - сказано у зверненні. - Ми вітаємо сміливе і дуже своєчасне рішення Великої Британії щодо передачі Україні першого ескадрону танків Challenger 2. Але цього недостатньо для досягнення оперативних цілей. Тому ми звертаємося до держав, які мають на озброєнні танки Leopard 2, зокрема Греції, Данії, Іспанії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Португалії, Туреччини, Фінляндії, Швеції. Ми гарантуємо, що ми використовуватимемо цю зброю відповідально і винятково для захисту територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах".

"Ми звертаємося до всіх цих та інших держав, які мають відповідні можливості, із закликом приєднатися до ініціативи створення міжнародної танкової коаліції на підтримку України та зробити свої практичні внески до цієї ініціативи", - наголосили у спільній заяві голови МЗС та Міноборони України.

Деталі

Міністри констатують при цьому, що на сьогодні вже дуже багато зроблено для зміцнення оборонного потенціалу України. І наша держава вдячна понад 50 державам-партнерам за їхню практичну військову допомогу.

Однак, зауважують міністри, "росія не змінила своїх цілей щодо України, які полягають у руйнуванні однієї з найбільших держав в Європі та знищенні 45-мільйонного Українського народу".

"росія ще зберігає значну перевагу у кількості військ, озброєнь та військової техніки. Російські війська продовжують наступальні дії на сході України. кремль налаштований на подальшу активізацію бойових дій. Спроба реваншу росії за її невдачі у війні проти України, зокрема й загроза нового повномасштабного наступу російських сил є дуже реальною", - зазначають голови МЗС та Міноборони.

Саме тому, вказують міністри, вони звертаються до всіх держав-партнерів, які вже надавали військову допомогу або планують її надати, із закликом "суттєво посилити свій практичний внесок у зміцнення здатності України захищатися, вивести цю допомогу на якісно новий рівень".

"Ми закликаємо це зробити заради громадян Ваших суспільств, які вимагають зупинити державу-терориста з тим, щоб злодіяння, які вона чинить, не прийшли на їхню землю та до їхніх осель", - зазначається зокрема в заяві.

Міністри вказують, що "у світі посилюється розуміння – чим міцнішими стануть оборонні спроможності України, тим швидше росія переконається у марності своїх спроб підкорити нашу державу, тим швидше буде покладено край цій жорстокій війні у серці Європи".

Доповнення

Прем'єр Великої Британії підтвердив плани щодо відправлення танків Challenger 2 Україні.

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