Кулеба и Резников совместным заявлением призвали предоставить Украине танки

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"Одной из особо острых и наиболее неотложных потребностей ВСУ сегодня является улучшение их обеспеченности современной бронетехникой и усиление их огневых и маневренных возможностей с помощью танков западных образцов, - сказано в обращении. - Мы приветствуем смелое и очень своевременное решение Великобритании о передаче Украине первого эскадрона танков Challenger 2. Но этого недостаточно для достижения оперативных целей. Поэтому мы обращаемся к государствам, которые имеют на вооружении танки Leopard 2, в частности Греции, Дании, Испании, Канады, Нидерландов, Германии, Норвегии, Польши, Португалии, Турции, Финляндии, Швеции. Мы гарантируем, что мы будем использовать это оружие ответственно и исключительно для защиты территориальной целостности Украины в международно признанных границах".

"Мы обращаемся ко всем этим и другим государствам, которые имеют соответствующие возможности, с призывом присоединиться к инициативе создания международной танковой коалиции в поддержку Украины и сделать свои практические вклады в эту инициативу", - отметили в совместном заявлении главы МИД и Минобороны Украины.

Детали

Министры констатируют при этом, что на сегодня уже очень многое сделано для укрепления оборонного потенциала Украины. И наше государство благодарно более 50 государствам-партнерам за их практическую военную помощь.

Однако, отмечают министры, "россия не изменила своих целей по отношению к Украине, которые заключаются в разрушении одного из крупнейших государств в Европе и уничтожении 45-миллионного Украинского народа".

"россия еще сохраняет значительное преимущество в количестве войск, вооружений и военной техники. Российские войска продолжают наступательные действия на востоке Украины. кремль настроен на дальнейшую активизацию боевых действий. Попытка реванша россии за ее неудачи в войне против Украины, в том числе и угроза нового полномасштабного наступления сил, очень реальна", - отмечают главы МИД и Минобороны.

Именно поэтому, указывают министры, они обращаются ко всем государствам-партнерам, которые уже оказывали военную помощь или планируют ее оказать, с призывом "увеличить свой практический вклад в укрепление способности Украины защищаться, вывести эту помощь на качественно новый уровень".

"Мы призываем это сделать ради граждан Ваших обществ, требующих остановить государство-террориста с тем, чтобы злодеяния, которые оно совершает, не пришли на их землю и в их дома", - отмечается в заявлении.

Министры указывают, что "в мире усиливается понимание – чем крепче станут оборонные способности Украины, тем быстрее россия убедится в тщетности своих попыток покорить наше государство, тем быстрее будет положен конец этой жестокой войне в сердце Европы".

Дополнение

Премьер Великобритании подтвердил планы по отправке танков Challenger 2 по Украине.