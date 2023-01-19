Кулеба и Резников совместным заявлением призвали предоставить Украине танки
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр обороны Украины Алексей Резников сделали совместное заявление о необходимости усиления оборонных возможностей Украины, в частности, обратившись к иностранным государствам по поводу поставок танков - через присоединение к инициативе создания международной танковой коалиции в поддержку Украины. Обращение размещено на сайте МИД Украины, пишет УНН.
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"Одной из особо острых и наиболее неотложных потребностей ВСУ сегодня является улучшение их обеспеченности современной бронетехникой и усиление их огневых и маневренных возможностей с помощью танков западных образцов, - сказано в обращении. - Мы приветствуем смелое и очень своевременное решение Великобритании о передаче Украине первого эскадрона танков Challenger 2. Но этого недостаточно для достижения оперативных целей. Поэтому мы обращаемся к государствам, которые имеют на вооружении танки Leopard 2, в частности Греции, Дании, Испании, Канады, Нидерландов, Германии, Норвегии, Польши, Португалии, Турции, Финляндии, Швеции. Мы гарантируем, что мы будем использовать это оружие ответственно и исключительно для защиты территориальной целостности Украины в международно признанных границах".
"Мы обращаемся ко всем этим и другим государствам, которые имеют соответствующие возможности, с призывом присоединиться к инициативе создания международной танковой коалиции в поддержку Украины и сделать свои практические вклады в эту инициативу", - отметили в совместном заявлении главы МИД и Минобороны Украины.
Детали
Министры констатируют при этом, что на сегодня уже очень многое сделано для укрепления оборонного потенциала Украины. И наше государство благодарно более 50 государствам-партнерам за их практическую военную помощь.
Однако, отмечают министры, "россия не изменила своих целей по отношению к Украине, которые заключаются в разрушении одного из крупнейших государств в Европе и уничтожении 45-миллионного Украинского народа".
"россия еще сохраняет значительное преимущество в количестве войск, вооружений и военной техники. Российские войска продолжают наступательные действия на востоке Украины. кремль настроен на дальнейшую активизацию боевых действий. Попытка реванша россии за ее неудачи в войне против Украины, в том числе и угроза нового полномасштабного наступления сил, очень реальна", - отмечают главы МИД и Минобороны.
Именно поэтому, указывают министры, они обращаются ко всем государствам-партнерам, которые уже оказывали военную помощь или планируют ее оказать, с призывом "увеличить свой практический вклад в укрепление способности Украины защищаться, вывести эту помощь на качественно новый уровень".
"Мы призываем это сделать ради граждан Ваших обществ, требующих остановить государство-террориста с тем, чтобы злодеяния, которые оно совершает, не пришли на их землю и в их дома", - отмечается в заявлении.
Министры указывают, что "в мире усиливается понимание – чем крепче станут оборонные способности Украины, тем быстрее россия убедится в тщетности своих попыток покорить наше государство, тем быстрее будет положен конец этой жестокой войне в сердце Европы".
Дополнение
Премьер Великобритании подтвердил планы по отправке танков Challenger 2 по Украине.