Кулеба та Маас провели телефонну розмову: однією з тем був нормандський формат

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“Дмитро Кулеба висловив переконання, що Німеччина залишиться надійним партнером України у питаннях європейської та євроатлантичної інтеграції нашої держави, розвитку економічної співпраці, та висловив вдячність Гайко Маасу за зусилля з організації зустрічі Нормандського формату на рівні міністрів”, — зазначили в МЗС.

Деталі

Крім цього, очільник українського МЗС привітав свого німецького колегу з успішним результатом на виборах до парламенту Німеччини. Маас є представником партії СДП, яка набрала найбільше голосів на виборах.

Нагадаємо

У серпні Ангела Меркель під час спільної прес-конференції з російським візаві Володимиром Путіним заявила, що нормандський формат — єдиний політичний формат, який є для обговорення спірних тем щодо збройного конфлікту на сході України, і в ньому спостерігається застій.



У Кремлі заявили, що Україна нібито “перешкоджає проведенню нормандського саміту” до відходу Меркель з посади.



Доповнення

На виборах у Німеччині — перших після епохи Меркель — перемогли соціал-демократи.



Але визначать майбутнє країни ліберали і “Зелені”, які вважаються максимально лояльною щодо України політичною силою ФРН. При цьому існує ймовірність перебування Ангели Меркель в якості виконуючої обов’язки канцлера до формування нової коаліції.

Згідно конституції ФРН, Бундестаг в новому складі повинен зібратися упродовж 30 днів після голосування. Повноваження канцлера закінчуються саме з першим засіданням нового легіслатурного періоду, але лише формально. Канцлер, який покидає посаду, офіційно стає виконуючим обов’язки, але фактично зберігає всі повноваження. Це означає, що теоретично Меркель ще може виступити зі зверненням до депутатів наступного скликання.

Новий канцлер вступає на посаду після отримання вірчих грамот від президента. Це відбувається вже після того, як партії завершать коаліційні переговори. Чотири роки тому на такі переговори пішло 172 дня, це стало рекордним показником.