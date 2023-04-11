Кулеба та глава МЗС Польщі розглянули нагальні потреби Сил оборони, які може забезпечити Варшава

Цитата

«Я поговорив з (міністром закордонних справ – ред.) Збігнєву Рау, щоб подякувати нашим польським друзям за їхню підтримку. Ми розглянули нагальні та довгострокові потреби сил оборони України, які може забезпечити Польща. Ми обидва згодні з необхідністю рішучих кроків щодо України на саміті НАТО у Вільнюсі», - написав Кулеба у Twitter.

Доповнення

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у вівторок вирушив до Сполучених Штатів для зустрічей, спрямованих на зміцнення економічного та оборонного співробітництва двох країн.