Кулеба та глава МЗС Польщі розглянули нагальні потреби Сил оборони, які може забезпечити Варшава
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та його польський колега Збігнєв Рау розглянули нагальні та довгострокові потреби сил оборони України, які може забезпечити Польща, передає УНН.
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«Я поговорив з (міністром закордонних справ – ред.) Збігнєву Рау, щоб подякувати нашим польським друзям за їхню підтримку. Ми розглянули нагальні та довгострокові потреби сил оборони України, які може забезпечити Польща. Ми обидва згодні з необхідністю рішучих кроків щодо України на саміті НАТО у Вільнюсі», - написав Кулеба у Twitter.
Доповнення
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у вівторок вирушив до Сполучених Штатів для зустрічей, спрямованих на зміцнення економічного та оборонного співробітництва двох країн.